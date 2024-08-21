Фильм на вечер: огненный триллер со звездой «Сумерек»

Америка в огне — аномальная жара и засуха привели к лесным пожарам, охватившим всю страну. Семья фермеров Лафлинов — муж, беременная жена, сын и дедушка — живут в провинции в окружении леса, в полной уверенности, что свирепствующая стихия обойдет их стороной. Но пламя уже подбирается к соседнему городку, и Лафлины понимают, что им придется эвакуироваться.