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Фильм на вечер: огненный триллер со звездой «Сумерек»

Сегодня в рубрике – «В плену огня», впечатляющий фильм-катастрофа о семье, выживающей в мощнейшем лесном пожаре

Америка в огне — аномальная жара и засуха привели к лесным пожарам, охватившим всю страну. Семья фермеров Лафлинов — муж, беременная жена, сын и дедушка — живут в провинции в окружении леса, в полной уверенности, что свирепствующая стихия обойдет их стороной. Но пламя уже подбирается к соседнему городку, и Лафлины понимают, что им придется эвакуироваться.

Не успев собраться, герои оказываются в огненной ловушке. Дороги, охваченные паникой и хаосом, уже перекрыты, власти рекомендуют дождаться спасателей. Семья принимает решение остаться в доме и как можно лучше укрепить его, молясь, чтобы огонь прошел мимо. Но пожар все ближе и ближе…

«В плену огня» — вдохновленный реальными событиями фильм-катастрофа, который не стоит пропускать ценителям жанра. Режиссером ленты и исполнителем главной роли выступил Питер Фачинелли, известный по роли Карлайла Каллена в «Сумерках».

Это жуткая, пробирающая до мурашек история выживания семьи посреди адского пламени, завораживающего своей дикой и смертоносной красотой. Предупреждаем — после просмотра захочется немедленно освежить в памяти правила пожарной безопасности.

В плену огня
2023/США
16+
драма
триллер