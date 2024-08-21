Фильм на вечер: огненный триллер со звездой «Сумерек»

Америка в огне — аномальная жара и засуха привели к лесным пожарам, охватившим всю страну. Семья фермеров Лафлинов — муж, беременная жена, сын и дедушка — живут в провинции в окружении леса, в полной уверенности, что свирепствующая стихия обойдет их стороной. Но пламя уже подбирается к соседнему городку, и Лафлины понимают, что им придется эвакуироваться.
Не успев собраться, герои оказываются в огненной ловушке. Дороги, охваченные паникой и хаосом, уже перекрыты, власти рекомендуют дождаться спасателей. Семья принимает решение остаться в доме и как можно лучше укрепить его, молясь, чтобы огонь прошел мимо. Но пожар все ближе и ближе…
«В плену огня» — вдохновленный реальными событиями фильм-катастрофа, который не стоит пропускать ценителям жанра. Режиссером ленты и исполнителем главной роли выступил Питер Фачинелли, известный по роли Карлайла Каллена в «Сумерках».
Это жуткая, пробирающая до мурашек история выживания семьи посреди адского пламени, завораживающего своей дикой и смертоносной красотой. Предупреждаем — после просмотра захочется немедленно освежить в памяти правила пожарной безопасности.