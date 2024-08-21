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Звезда «Слова пацана» решил записать музыкальный альбом

Актер Леон Кемстач подчеркнул, что «вкладывает душу» в работу
Леон Кемстач
Леон КемстачИсточник: Алексей Молчановский

16-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач заявил о планах записать музыкальный альбом. Об этом пишет KP.RU.

«Сейчас был на студии. Записал два трека за день, ну, как, за несколько часов. Вы просто очень много спрашиваете про альбом. Он будет», — сказал артист, отметив, что планирует выпустить его к концу сентября.

Он подчеркнул, что «вкладывает душу» в работу. «Как-то так. На самом деле мне уже не терпится вам показать, потому что получается очень классно», — добавил актер.

Ранее мать Леона Кемстача Лаура пожаловалась на преследования сына назойливыми поклонницами. Женщина призналась, что не понимает, зачем фанаты без спроса фотографируют юного актера.