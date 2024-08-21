В сети обсуждают фото Деми Мур в шортах на яхте: «Выглядит ужасно худой»

61-летняя звезда была запечатлена в белой тунике и шортах на яхте. Актриса также надела солнцезащитные очки, электронные часы и ювелирные украшения. Знаменитость засняли с распущенными волосами и без косметики. По информации журналистов, Деми Мур проводила время со своими друзьями.