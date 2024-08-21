В сети обсуждают фото Деми Мур в шортах на яхте: «Выглядит ужасно худой»

Голливудскую актрису Деми Мур заметили на отдыхе в Греции. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
61-летняя звезда была запечатлена в белой тунике и шортах на яхте. Актриса также надела солнцезащитные очки, электронные часы и ювелирные украшения. Знаменитость засняли с распущенными волосами и без косметики. По информации журналистов, Деми Мур проводила время со своими друзьями.
Читатели Daily Mail активно обсуждали внешний вид знаменитости. По мнению некоторых, Мур слишком сильно похудела.
«У нее тело как у дизайнера Веры Вонг, это плохо», «Хрупкая и плохо стареющая», «Она выглядит ужасно худой», «Эти кривые ноги нужно прикрыть», — писали в комментариях.
Ранее 61-летняя актриса показала фигуру в бикини.