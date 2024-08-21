50-летняя Мария Голубкина снялась без одежды

«Недавно Валерия Гай Германика пригласила меня на интервью и задала вопрос: на какие роли я бы ни за что не согласилась? А я ответила: “Лера, наверное, в плохом кино сниматься. Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!”» — уточнила Голубкина.