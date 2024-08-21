50-летняя Мария Голубкина снялась без одежды

Актриса Мария Голубкина опубликовала в соцсети видео, которое сняла во время массажа.
50-летняя Мария Голубкина лежала на кушетке, обернувшись в полотенце. Актриса была запечатлена без макияжа и укладки.
В прошлом году артистка заявила, что согласится обнажиться на съемках у режиссера, которого посчитает «художником».
«Недавно Валерия Гай Германика пригласила меня на интервью и задала вопрос: на какие роли я бы ни за что не согласилась? А я ответила: “Лера, наверное, в плохом кино сниматься. Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!”» — уточнила Голубкина.
В марте артистка стала гостьей премьеры романтического фильма «Немая жизнь» в Москве. Мария Голубкина появилась на светском мероприятии в повседневном образе. Артистка надела темно-серое худи, облегающие джинсы и высокие сапоги цвета хаки. Артистка собрала волосы в гладкий хвост и отказалась от макияжа.
Ранее актриса раскрыла имя своего настоящего отца.