Брэд Питт надеется наладить отношения с дочерью после отказа от его фамилии

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Питт расстроен, но он знал, что Шайло сменит фамилию. По словам источника, актер уважает решение дочери и любит ее несмотря ни на что. Инсайдер добавил, что Питт хочет наладить отношения со своими детьми, он всегда готов прийти на помощь, если им что-то потребуется.