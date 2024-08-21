Брэд Питт надеется наладить отношения с дочерью после отказа от его фамилии

Голливудский актер Брэд Питт надеется помириться с дочерью Шайло после того, как она отказалась от его фамилии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что Питт расстроен, но он знал, что Шайло сменит фамилию. По словам источника, актер уважает решение дочери и любит ее несмотря ни на что. Инсайдер добавил, что Питт хочет наладить отношения со своими детьми, он всегда готов прийти на помощь, если им что-то потребуется.
«Он будет рядом с Шайло и любым из своих детей, когда бы им это ни понадобилось, без всяких вопросов. Но им решать, какой шаг сделать дальше», — заявил источник.
20 августа стало известно, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально отказалась от фамилии отца. Теперь фамилия 18-летней девушки — не Джоли-Питт, а просто Джоли. Официального слушания по смене фамилии не было, ходатайство было удовлетворено без нареканий.
У Питта и Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми пары. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.