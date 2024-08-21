Адам Сэндлер рассказал, что дочери «хотят спасти ему жизнь»

«Раньше я так серьезно относился к тренировкам… а теперь я, черт возьми, просто не могу. Я кручу обруч, а потом ем. И каждый раз, когда я ем, я думаю: “Что ты делаешь, чувак? Не нужно этого делать”. Я не могу остановиться и весь стал немного толще», — говорит он.