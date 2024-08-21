Стало известно, будет ли «Джокер 3»

Режиссер Тодд Филлипс признался, что вторая часть «Джокера» станет последней. Об этом постановщик сообщил изданию Variety.
«Было весело играть в этой песочнице, но, думаю, мы все сказали, что хотели», — заявил он.
«Трейлер к “Джокеру 2” как бы подводит итог, когда говорит: “Все, что сейчас нужно миру, так это любовь”. Но я бы пошел дальше: нам не помешает хороший смех», — заявил Филлипс.
Тодд Филлипс признался, что продолжил бы работу с Хоакином Фениксом в комедии — в жанре, с которого началась карьера режиссера в Голливуде. Постановщик считает, что людям сейчас очень нужны комедии.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия фильма будут происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте также приняли участие Брендан Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофленд.
Первый трейлер к картине, в котором показали встречу Харли Квинн и Джокера в психлечебнице, вышел в апреле нынешнего года.