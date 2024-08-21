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Стало известно, будет ли «Джокер 3»

Режиссер Тодд Филлипс заявил, что второй «Джокер» станет последним

Режиссер Тодд Филлипс признался, что вторая часть «Джокера» станет последней. Об этом постановщик сообщил изданию Variety.

«Было весело играть в этой песочнице, но, думаю, мы все сказали, что хотели», — заявил он.

«Трейлер к “Джокеру 2” как бы подводит итог, когда говорит: “Все, что сейчас нужно миру, так это любовь”. Но я бы пошел дальше: нам не помешает хороший смех», — заявил Филлипс.

Тодд Филлипс признался, что продолжил бы работу с Хоакином Фениксом в комедии — в жанре, с которого началась карьера режиссера в Голливуде. Постановщик считает, что людям сейчас очень нужны комедии.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия фильма будут происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте также приняли участие Брендан ГлисонЗази БитцКэтрин Кинер и Джейкоб Лофленд.

Первый трейлер к картине, в котором показали встречу Харли Квинн и Джокера в психлечебнице, вышел в апреле нынешнего года.