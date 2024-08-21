Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри совместным фото с ним

Сальма Хайек в личном блоге опубликовала совместное фото с Мэттью Перри, которое было сделано еще в конце 90-х годов. Тогда актеры вместе снимались в романтической комедии «Поспешишь, людей насмешишь». На снимке голливудские звезды обнимались и радостно улыбались.
57-летняя Хайек обратилась к коллеге в день его рождения — 19 августа Перри исполнилось бы 55 лет.
«С днем рождения, мой дорогой друг! Сегодня мы празднуем твою жизнь, смех и любовь, которые ты всегда дарил другим», — написала актриса.
Поклонники поблагодарили Хайек за то, что она помнит коллегу.
«Мой любимый фильм! Вы, ребята, так хорошо поработали вместе», «Он был так молод, чтоб уйти из жизни… Скучаю по нему», «Милая фотография. Он умер слишком молодым. Спасибо, Сальма, что поделилась этой фотографией. Она — как напоминание о том, как быстро жизнь может измениться», «Такой классный фильм, а Мэттью всегда будет не хватать», «Люблю этот фильм. Покойся с миром, Мэттью, с днем рождения на небесах».
Напомним, Мэттью Перри умер в конце октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Его обнаружили мертвым в джакузи.
Согласно заключению специалистов, основной причиной смерти звезды сериала «Друзья» стало «острое воздействие кетамина». В середине августа были задержаны несколько человек, которые обвиняются в причастности к гибели актера. Главными подозреваемыми стали его личный помощник Кеннет Ивамас, а также врач Сальвадор Пласченсия, который делал ему инъекции кетамина.