Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри совместным фото с ним

«Мой любимый фильм! Вы, ребята, так хорошо поработали вместе», «Он был так молод, чтоб уйти из жизни… Скучаю по нему», «Милая фотография. Он умер слишком молодым. Спасибо, Сальма, что поделилась этой фотографией. Она — как напоминание о том, как быстро жизнь может измениться», «Такой классный фильм, а Мэттью всегда будет не хватать», «Люблю этот фильм. Покойся с миром, Мэттью, с днем рождения на небесах».