Костюм толстяка спас 85-летнего актера «Властелина колец» при падении со сцены

Британский актер театра и кино, звезда киносаги «Властелин колец» Иэн МакКеллен рассказал, что при падении со сцены его спас костюм толстяка. Об этом пишет TMZ.
85-летний Маккеллен признался, что во время июньского инцидента в лондонском театре Ноэла Кауарда он сломал запястье и повредил позвонки, однако имитирующий ожирение костюм сохранил ему ребра.
Дополнительная подушка, объяснил артист, смягчила приземление при падении. Шея и запястье, добавил он, до сих пор не зажили, поэтому Маккеллен старается не выходить из дома.
Артист уточнил, что перед падением запнулся о стул, обходя другой реквизит, и до сих пор испытывает неловкость из-за случившегося.
Маккеллен уже рассказывал, что врачи ожидают его полного восстановления.
Ранее Иэн МакКеллен объяснил отказ от роли Дамблдора в «Гарри Поттере».