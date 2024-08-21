СМИ: Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопез подала на развод с киноактером Беном Аффлеком. Об этом сообщает TMZ.
Артистка лично явилась в окружной суд округа Лос-Анджелес, чтобы подать соответствующие бумаги. Издание указывает, что датой расставания Джей Ло поставила 26 апреля 2024 года..
Также выяснилось, что звездная пара не озаботилась подписанием брачного контракта. Таким образом, любой заработок или прибыль, которую супруги получили за почти два года брака, являются их общей собственностью.
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. Слухи о предстоящем разводе актера и певицы появились в середине мая. По данным инсайдеров, чета пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала прошедшая вечеринка в честь 55-летия актрисы, в день которой Аффлек купил себе новый дом и съехал из их общего пентхауса.