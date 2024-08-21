СМИ: Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. Слухи о предстоящем разводе актера и певицы появились в середине мая. По данным инсайдеров, чета пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала прошедшая вечеринка в честь 55-летия актрисы, в день которой Аффлек купил себе новый дом и съехал из их общего пентхауса.