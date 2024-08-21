Анна Пересильд, Минекаев с женой: звезды «Слова пацана» на премьере сериала

Югу предстоит пересечь страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит разные города и познакомится со многими людьми. Вот только проделать такой большой путь 14-летнему мальчику будет непросто, ведь у него много страхов и фобий. Во время путешествия Югу придется их преодолевать.