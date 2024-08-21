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Анна Пересильд, Минекаев с женой: звезды «Слова пацана» на премьере сериала

В новом приключенческом сериале «Юг» ключевую роль исполнил Ярослав Могильников

В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера восьмисерийного драмеди «Юг» режиссера Ивана Соснина. Вместе с постановщиком сериал презентовали исполнители главных ролей — Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Кирилл Кяро, Павел Комаров, Игорь Грабузов и другие.

Первые серии проекта также посмотрели коллеги Могильникова по «Слову пацана» Анна Пересильд и Рузиль Минекаев.

Анна Пересильд и Ярослав Могильников
Анна Пересильд и Ярослав Могильников
Рузиль Минекаев с женой и Ярослав Могильников
Рузиль Минекаев с женой и Ярослав Могильников

В центре сюжета сериала — скромный и зажатый мальчик Юг (Ярослав Могильников), воспитанный бабушкой (Надежда Маркина). Мальчик лишился матери, когда ему было три года, а своего отца он никогда не видел.

В свой 14-й день рождения Юг находит в бабушкином шкафу деньги, которые все это время присылал отец. Герой отправляется на поиски родителя, но потенциальные кандидаты в отцы разбросаны по всей России.

Югу предстоит пересечь страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит разные города и познакомится со многими людьми. Вот только проделать такой большой путь 14-летнему мальчику будет непросто, ведь у него много страхов и фобий. Во время путешествия Югу придется их преодолевать.

Премьера сериала «Юг» состоится 22 августа в онлайн-кинотеатре Okko.