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Рене Зеллвегер заметили с молодым актером на съемках фильма о Бриджит Джонс

Актриса снимается в четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс», где ее героиня влюбляется в мужчину моложе себя
Рене Зеллвегер и Лео Вудалл на съемках фильма «Бриджит Джонс 4: Без ума от мальчишки»
Рене Зеллвегер и Лео Вудалл на съемках фильма «Бриджит Джонс 4: Без ума от мальчишки»

Рене Зеллвегер заметили на прогулке с актером Лео Вудаллом, вместе с которым она сейчас снимается в фильме «Бриджит Джонс 4: Без ума от мальчишки». 

55-летняя Зеллвегер и 27-летний Вудалл прогуливались по ночному Лондону. На звезде франшизы было платье с цветочным принтом, розовый джемпер и синяя джинсовка. Актриса небрежно собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Вудалл был одет в темные джинсы, желтую футболку и серую джинсовку. Папарацци обратили внимание, что коллеги выглядели счастливыми и о чем-то увлеченно беседовали.

Актеры прогуливались по знакомой зрителям улице. Именно в этом районе Бриджит Джонс жила в первой части франшизы.

В фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» главная героиня в одиночку воспитывает двух детей. На одном из сайтов знакомств она начинает общаться с мужчиной моложе нее более чем на 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, герои влюбляются друг в друга.

По сюжету, Марк Дарси, которого играл Колин Ферт, был убит, однако актера заметили на съемках. Также зрители увидят в четвертой части Хью Гранта, он вернется к роли Дэниела Кливера, начальника и экс-возлюбленного Бриджит Джонс.

Создатели фильма обещают, что премьера состоится в День святого Валентина в 2025 году.