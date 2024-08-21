Рене Зеллвегер заметили с молодым актером на съемках фильма о Бриджит Джонс

В фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» главная героиня в одиночку воспитывает двух детей. На одном из сайтов знакомств она начинает общаться с мужчиной моложе нее более чем на 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, герои влюбляются друг в друга.