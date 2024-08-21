Рене Зеллвегер заметили с молодым актером на съемках фильма о Бриджит Джонс

Рене Зеллвегер заметили на прогулке с актером Лео Вудаллом, вместе с которым она сейчас снимается в фильме «Бриджит Джонс 4: Без ума от мальчишки».
55-летняя Зеллвегер и 27-летний Вудалл прогуливались по ночному Лондону. На звезде франшизы было платье с цветочным принтом, розовый джемпер и синяя джинсовка. Актриса небрежно собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.
Вудалл был одет в темные джинсы, желтую футболку и серую джинсовку. Папарацци обратили внимание, что коллеги выглядели счастливыми и о чем-то увлеченно беседовали.
Актеры прогуливались по знакомой зрителям улице. Именно в этом районе Бриджит Джонс жила в первой части франшизы.
В фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» главная героиня в одиночку воспитывает двух детей. На одном из сайтов знакомств она начинает общаться с мужчиной моложе нее более чем на 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, герои влюбляются друг в друга.
По сюжету, Марк Дарси, которого играл Колин Ферт, был убит, однако актера заметили на съемках. Также зрители увидят в четвертой части Хью Гранта, он вернется к роли Дэниела Кливера, начальника и экс-возлюбленного Бриджит Джонс.
Создатели фильма обещают, что премьера состоится в День святого Валентина в 2025 году.