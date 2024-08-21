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Юлия Пересильд вступилась за дочь Анну из-за хейта ее откровенных нарядов

Актриса также призналась, что дочь помогает ей подбирать образы
Анна Пересильд
Анна ПересильдИсточник: Алексей Молчановский

Юлия Пересильд ответила на критику, с которой столкнулась ее старшая дочь Анна Пересильд из-за своего имиджа и манеры одеваться. Звезда фильма «Вызов» не видит ничего вызывающего в образах 15-летней наследницы и, наоборот, восхищается ее стилем.

По словам актрисы, у ее дочери хороший вкус. Более того, она советуется с Анной, когда выбирает себе наряды.

«Она одевается потрясающе. Более того, я даже консультируюсь у нее, идти ли мне в этом или не идти. Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус. Поэтому пусть идет своей дорогой», — ответила Пересильд журналистам.

Недавно Анна Пересильд поделилась в личном блоге фотографиями, на которых предстала в кроп-топе на тонких бретелях и мини-шортах. Пользователи сети раскритиковали звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» за столь откровенные, по их мнению, снимки. А также выразили непонимание, зачем девушка пытается казаться взрослее своих лет.

Напомним, Анна Пересильд родилась в союзе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя.