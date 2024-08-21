Юлия Пересильд вступилась за дочь Анну из-за хейта ее откровенных нарядов

«Она одевается потрясающе. Более того, я даже консультируюсь у нее, идти ли мне в этом или не идти. Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус. Поэтому пусть идет своей дорогой», — ответила Пересильд журналистам.