Фильм «Тихоокеанский рубеж» получит приквел

Фильм «Тихоокеанский рубеж» рассказывает о борьбе с монстрами-пришельцами, которые выбрались из глубин Тихого океана. Человечество создало гигантских роботов — Егерей, чтобы сражаться с чудовищами, однако в один момент проект был закрыт. Главы стран решили строить стену против монстров, а тем временем тайная организация занялась восстановлением оставшихся Егерей и поиском пилотов для них.