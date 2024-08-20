Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Тихоокеанский рубеж» получит приквел

Variety: по вселенной фильма снимут сериал

Компания Legendary Entertainment снимет сериал по вселенной фильма «Тихоокеанский рубеж». Об этом сообщает Variety.

Над проектом будет работать Эрик Хайссерер и его продюсерская компания Chronology. Он писал сценарии для таких работ, как «Нечто», «Пункт назначения 5», «Прибытие», «Тень и кость». Президент Legendary Television Джейсон Клодфелтер уверен, что видение Хайссерера поможет сделать увлекательное продолжение франшизы.

«Эрик — многогранно одаренный, плодовитый творец, чей послужной список коммерческих успехов говорит сам за себя», — заявил Клодфелтер.

Подробности нового сериала неизвестны. Отмечается, что проект станет приквелом к первому фильму картины. По вселенной «Тихоокеанского рубежа» снято два полнометражных фильма, аниме-сериал от Netflix, а также выпущено несколько коротких серий комиксов.

Фильм «Тихоокеанский рубеж» рассказывает о борьбе с монстрами-пришельцами, которые выбрались из глубин Тихого океана. Человечество создало гигантских роботов — Егерей, чтобы сражаться с чудовищами, однако в один момент проект был закрыт. Главы стран решили строить стену против монстров, а тем временем тайная организация занялась восстановлением оставшихся Егерей и поиском пилотов для них.