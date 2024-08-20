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57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в облегающем платье с декольте

Актриса посетила кинопремьеру

Голливудская актриса Сальма Хайек вышла в свет в облегающем платье. 

57-летняя актриса посетила премьеру фильма «Подай знак», которая состоялась 19 августа в Лондоне.

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media.ru

Для светского мероприятия кинодива выбрала черное облегающее платье с декольте, которое дополнила серебристой сумкой Balenciaga на плечо и золотыми босоножками на платформе. Знаменитость также надела колье, браслеты и кольца. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — укладку.

Недавно Сальма Хайек пришла на ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.

Ранее 57-летняя Сальма Хайек показала новые фото в бикини.