Жена Гая Ричи опубликовала редкое фото с режиссером в годовщину свадьбы

Жена Гая Ричи опубликовала в соцсетях редкое фото с режиссером. Модель Джеки Ричи поделилась семейным снимком в годовщину свадьбы.
«Со счастливой девятой годовщиной свадьбы. С праздником любви, Гай», — написала она.
Пара официально зарегистрировала отношения уже после рождения детей. Супруги воспитывают двоих сыновей и дочь: 12-летнего Рафаэля, 11-летнюю Ривку и 10-летнего Леви. Этот брак стал для режиссера вторым, первой женой Ричи была Мадонна.
У экс-супругов двое общих детей: биологический сын Рокко и приемный мальчик Дэвид Банду, которого они забрали из Малави. Брак между певицей и режиссером был расторгнут в 2008 году. Говоря о причинах расставания, Ричи признавался в интервью Details в 2011 году, что ему «надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц». По словам артиста, он понимал, на ком женится, но устал от этой «мыльной оперы». Однако кинематографист подчеркивал, что ни о чем не жалеет, поскольку за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья, которыми он гордится.
Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет продолжение «Джентльменов».