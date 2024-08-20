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50-летняя Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Актриса сейчас отдыхает в Турции

Российская актриса Олеся Судзиловская в конце июля отправилась отдыхать в турецкий Бодрум. На протяжении месяца она делится летними фотографиями, показывая себя в разных пляжных образах.

В этот раз 50-летняя звезда опубликовала серию снимков, где запечатлена в раздельных купальниках, подчеркивающих ее стройную фигуру. Звезда сериала «Орлова и Александров» дополнила образы солнцезащитными очками.

«Ну, и “обязательная программа” по заказу и многочисленным просьбам, для коллег по спортивному залу, для добрых и самодостаточных собеседниц, для жизнелюбивых и здоровых собеседников!» — подписала кадры актриса.

Поклонники оставили Судзиловской много комплиментов и заметили, что она очень хорошо выглядит.

«Красавица и умница! Такая натуральная и позитивная!», «Ой, а можно на ежедневной основе такие посты? Стимул самый лучший будет», «Шикарное сочное натуральное тело. Джей Ло и весь Голливуд отдыхает», «Такие классные фоточки. Шедеврально получилось. Реально круто. Божественно прекрасны, Олесечка», «Олеся, скажу просто: какая же вы классная».

Судзиловская признавалась, что активно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. По словам звезды, однажды она забросила занятия и поправилась на десять килограммов. С тех пор актриса не позволяет себе расслабляться и тренируется даже во время отпуска.