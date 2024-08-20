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Трейлер дня: Ходченкова играет 17-летнюю в комедии

В фильме «Маме снова 17» героиня актрисы попала в будущее, но осталась подростком

Появился трейлер фантастической семейной комедии «Маме снова 17», где юная героиня оказывается в своем «36-летнем» теле. В роли женщины-подростка выступает Светлана Ходченкова.

По сюжету, семнадцатилетняя Оля попадает в будущее. Выглядит она при этом как 36-летняя женщина, но внутри остается по-прежнему юной. В 2024 году Ольге предстоит освоиться во взрослой жизни, в которой она — директор школы и мама сына-старшеклассника.

41-летняя Ходченкова призналась, что роль подростка стала для нее вызовом.

«Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной», — рассказала актриса.

Компанию ей на съемочной площадке составили Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Анатолий Кот и Эра Зиганшина. Режиссером выступила Анна Курбатова, снявшая картину «Мой дикий друг».

Премьера фильма «Маме снова 17» в кинотеатрах состоится 19 сентября.