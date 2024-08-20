Трейлер дня: Ходченкова играет 17-летнюю в комедии

По сюжету, семнадцатилетняя Оля попадает в будущее. Выглядит она при этом как 36-летняя женщина, но внутри остается по-прежнему юной. В 2024 году Ольге предстоит освоиться во взрослой жизни, в которой она — директор школы и мама сына-старшеклассника.