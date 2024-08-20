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Disney отменил сериал по «Звездным войнам» из-за критики

Компания не продлит сериал «Аколит» из-за плохих отзывов

Сериал «Аколит», сюжет которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», не будет продлен. Об этом сообщил портал Deadline.

По информации источника, студия Disney отменила второй сезон проекта из-за неоднозначных отзывов зрителей. Несмотря на рекордные просмотры, недовольство критиков нарастало с каждой новой серией. Финал первого сезона оказался самым низкооцененным продуктом среди всех проектов по «Звездным войнам».

Ранее стало известно, что звезда «Чужого» появится во вселенной «Звездных войн».