Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с 87-летием

Юлия Высоцкая в личном блоге поздравила мужа, режиссера Андрея Кончаловского, с днем рождения. 20 августа Андрею Сергеевичу исполнилось 87 лет.
Супруга кинематографиста опубликовала романтичное видео, сопроводив его композицией I"ve Got You Under My Skin Фрэнка Синатры. Актриса обнимала мужа и счастливо улыбалась.
Также звезда фильма «Дорогие товарищи!» показала архивные фото с Андреем Сергеевичем — на кадрах супруги обнимались и целовались.
«Андрей Кончаловский, ты все знаешь! Просто смотри на меня!» — написала Высоцкая.
Поклонники присоединились к поздравлениям и в очередной раз восхитились звездной парой.
«С днем рождения! Вы пара красивая, мощная. Здоровья хорошего Андрею Сергеевичу», «Такие красивые, живые и настоящие! Мира вам, добра и тепла», «87 лет!!! Вот молодец, так держать», «Так приятно на вас смотреть», «Видно, что у них глубокие чувства и глубокое уважение друг к другу», «Долголетия обоим, вот настоящая любовь!» — писали они под публикацией актрисы.
Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1997 году в Сочи во время «Кинотавра». Спустя год пара сыграла свадьбу. В этом браке у звезд родились дочь Мария и сын Петр.
Ранее Андрей Кончаловский трогательно поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения.