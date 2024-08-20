Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с 87-летием

Знаменитый режиссер отметил день рождения
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: соцсети

Юлия Высоцкая в личном блоге поздравила мужа, режиссера Андрея Кончаловского, с днем рождения. 20 августа Андрею Сергеевичу исполнилось 87 лет.

Супруга кинематографиста опубликовала романтичное видео, сопроводив его композицией I"ve Got You Under My Skin Фрэнка Синатры. Актриса обнимала мужа и счастливо улыбалась.

Также звезда фильма «Дорогие товарищи!» показала архивные фото с Андреем Сергеевичем — на кадрах супруги обнимались и целовались.

«Андрей Кончаловский, ты все знаешь! Просто смотри на меня!» — написала Высоцкая.

Поклонники присоединились к поздравлениям и в очередной раз восхитились звездной парой.

«С днем рождения! Вы пара красивая, мощная. Здоровья хорошего Андрею Сергеевичу», «Такие красивые, живые и настоящие! Мира вам, добра и тепла», «87 лет!!! Вот молодец, так держать», «Так приятно на вас смотреть», «Видно, что у них глубокие чувства и глубокое уважение друг к другу», «Долголетия обоим, вот настоящая любовь!» — писали они под публикацией актрисы.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1997 году в Сочи во время «Кинотавра». Спустя год пара сыграла свадьбу. В этом браке у звезд родились дочь Мария и сын Петр.

Ранее Андрей Кончаловский трогательно поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения.