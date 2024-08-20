Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с 87-летием

«С днем рождения! Вы пара красивая, мощная. Здоровья хорошего Андрею Сергеевичу», «Такие красивые, живые и настоящие! Мира вам, добра и тепла», «87 лет!!! Вот молодец, так держать», «Так приятно на вас смотреть», «Видно, что у них глубокие чувства и глубокое уважение друг к другу», «Долголетия обоим, вот настоящая любовь!» — писали они под публикацией актрисы.