Завершились съемки второго сезона «Одни из нас» с Педро Паскалем

Один из самых ожидаемых предстоящих проектов HBO стал еще на шаг ближе к релизу. О завершении съемок второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) объявил в социальных сетях монтажер Тимоти Гуд. Он же монтировал и первый сезон успешного проекта.
Гуд опубликовал несколько фотографий с вечеринки для съемочной группы, посвященной окончанию съемок, и написал, что начинается стадия постпродакшена. «Завершено! Поздравляем невероятную съемочную группу второго сезона “Одни из нас”. Мы забираем результаты вашей тяжелой работы домой!» — написал он.
Ранее Тимоти Гуд работал над монтажом таких сериалов, как «Академия “Амбрелла”» (2019−2024), «Сплетница» (2007−2012), «О. С. — Одинокие сердца» (2003−2007), и других проектов.
Съемочный процесс сериала «Одни из нас» продлился полгода — работа на площадке началась в феврале. Сроки пришлось сдвинуть из-за прошлогодней 118-дневной забастовки Гильдии актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) и сценаристов. Производство второго сезона шоу HBO было поставлено на паузу, потому что готового сценария у продолжения проекта не было, а его создатели Нил Дракманн и Крейг Мэйзин участвовали в забастовке с первого дня. Производство замерло на этапе кастинга, в процесс которого были также включены шоураннеры.
Пока что у продолжения сериала нет точной даты премьеры, но выпустить его обещают в 2025 году. Первый тизер компания HBO показала 5 августа наряду с другими анонсами. Среди них — третий сезон «Белого лотоса», спин-офф «Игры престолов» под названием «Рыцарь семи королевств», сериал «Пингвин», сериал-приквел «Дюна: Пророчество», третий сезон сериала «Индустрия» и новый сезон мультсериала «Харли Квинн».
Премьера первого сезона «Одни из нас» состоялась 15 января 2023 года. События разворачиваются в мире, где 20 лет назад из-за мутации грибов кордицепса люди заразились вирусом и превратились в зомби. Выжившие обитают в карантинных зонах, которые охраняют военные, и сражаются за ресурсы. Среди постапокалиптического безумия контрабандист Джоэл встречает 14-летнюю Элли. Девочка невосприимчива к мутировавшим спорам кордицепса: разгадав тайну ее иммунитета, можно создать вакцину и спасти человечество.
Главные роли в первом сезоне исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Во втором сезоне к Паскалю присоединилась Кейтлин Дивер.
Педро Паскаль также появится в другом значимом проекте 2025 года — «Фантастическая четверка». Он сыграет Мистера Фантастик.