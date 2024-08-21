Завершились съемки второго сезона «Одни из нас» с Педро Паскалем

Съемочный процесс сериала «Одни из нас» продлился полгода — работа на площадке началась в феврале. Сроки пришлось сдвинуть из-за прошлогодней 118-дневной забастовки Гильдии актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) и сценаристов. Производство второго сезона шоу HBO было поставлено на паузу, потому что готового сценария у продолжения проекта не было, а его создатели Нил Дракманн и Крейг Мэйзин участвовали в забастовке с первого дня. Производство замерло на этапе кастинга, в процесс которого были также включены шоураннеры.