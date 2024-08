Завершились съемки второго сезона «Одни из нас» с Педро Паскалем

Один из самых ожидаемых предстоящих проектов HBO стал еще на шаг ближе к релизу. О завершении съемок второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) объявил в социальных сетях монтажер Тимоти Гуд. Он же монтировал и первый сезон успешного проекта.