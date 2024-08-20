По книге Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов» о ее бабушке снимут фильм

По книге звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов» снимут фильм, в котором сама актриса планирует сыграть главную роль, сообщает Deadline. По данным инсайдеров издания, экранизацией займется Netflix. В компании новость официально не прокомментировали.
Над сценарием работает Энтони МакКартен. Он написал сценарии к ряду биографических фильмов, в том числе к «Богемской рапсодии» (2018). У новозеландского сценариста есть четыре номинации на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий» за картины «Вселенная Стивена Хокинга» (2014), «Темные времена» (2017) и «Два папы» (2020).
Продюсером выступит Джонатан Эйрих («Аладдин», «Два Папы»), исполнительным продюсером — Ник Рейнольдс.
На первый роман Милли Бобби Браун, по словам актрисы, ее вдохновила ее собственная семья. Бабушка Браун Рут выжила в катастрофе на станции метро Bethnal Green, сообщила актриса. Этот случай называют одной из самых массовых гражданских катастроф времен Второй мировой войны. В ночь на 3 марта 1943 года 173 человека погибли, пытаясь укрыться на подземной станции во время воздушного налета.
«Вдохновленная моей бабулей Рут, эта книга очень личная и близка моему сердцу... Я выросла, слушая рассказы о том, как она пережила войну. Для меня большая честь сохранить ее историю», — поделилась актриса.
Книга «Девятнадцать шагов» была опубликована издательством William Morrow в сентябре 2023 года. Роман описывается как «эпическая история о любви, потерях и тайнах». Исполнительный редактор издательства Лиз Стайн отметила, что это нежная, вдохновляющая история о женской стойкости и человеческом духе. Книга стала бестселлером по версии The New York Times и Sunday Times.
Ранее Милли Бобби Браун выложила фото со съемок 5-го сезона «Очень странных дел».