По книге Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов» о ее бабушке снимут фильм

На первый роман Милли Бобби Браун, по словам актрисы, ее вдохновила ее собственная семья. Бабушка Браун Рут выжила в катастрофе на станции метро Bethnal Green, сообщила актриса. Этот случай называют одной из самых массовых гражданских катастроф времен Второй мировой войны. В ночь на 3 марта 1943 года 173 человека погибли, пытаясь укрыться на подземной станции во время воздушного налета.