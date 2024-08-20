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Актриса Софья Лебедева призналась, что верит в инопланетян

Артистка с детства мечтала сыграть пришельца
Кадр из фильма «Пираты Галактики Барракуда»
Кадр из фильма «Пираты Галактики Барракуда»

Российская актриса Софья Лебедева в беседе с Пятым каналом призналась, что верит в жизнь на других планетах.

«Я верила в НЛО всегда. До сих пор верю», — заявила она на премьере фантастического фильма «Пираты галактики Барракуда». По ее словам, в космосе должны существовать другие цивилизации помимо нашей, и человечество однажды встретит инопланетян.

Актриса призналась, что с детства мечтала сыграть пришельца, поэтому согласилась на съемки в картине Антона Борматова.

«Я согласилась, потому что это была моя детская мечта всегда. Оказаться в фантастическом мире приключений и с космическими пиратами», — поделилась она.

«Пираты Галактики Барракуда» — семейный фантастический фильм о пришельце, пытающемся понять людей и то, что ими движет. 