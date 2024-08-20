Актриса Софья Лебедева призналась, что верит в инопланетян

Российская актриса Софья Лебедева в беседе с Пятым каналом призналась, что верит в жизнь на других планетах.
«Я верила в НЛО всегда. До сих пор верю», — заявила она на премьере фантастического фильма «Пираты галактики Барракуда». По ее словам, в космосе должны существовать другие цивилизации помимо нашей, и человечество однажды встретит инопланетян.
Актриса призналась, что с детства мечтала сыграть пришельца, поэтому согласилась на съемки в картине Антона Борматова.
«Я согласилась, потому что это была моя детская мечта всегда. Оказаться в фантастическом мире приключений и с космическими пиратами», — поделилась она.
«Пираты Галактики Барракуда» — семейный фантастический фильм о пришельце, пытающемся понять людей и то, что ими движет.