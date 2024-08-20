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Холли Берри захотела стать режиссером новой «Женщины-кошки»

Актриса назвала условие возвращения к роли
Холли Берри в образе Женщины-кошки
Холли Берри в образе Женщины-кошки

Холли Берри рассказала, что хочет реабилитировать фильм «Женщина-кошка», который высмеяли зрители. В беседе с Джимми Фэллоном актриса поведала, что вернется к культовой роли только при одном условии.

По словам актрисы, она могла бы сесть в режиссерское кресло и снять новую часть ленты. «Критики говорили, что это отстой, но это не так и плохо. Может быть, я вернусь к роли Женщины-кошки, но только если сама буду режиссировать фильм», — отметила звезда.

Накануне стало известно, что Холли Берри могла сняться в новом «Дэдпуле» в роли Шторм. Блейк Лайвли обсуждала с актрисой такую возможность.