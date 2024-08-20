Холли Берри захотела стать режиссером новой «Женщины-кошки»

По словам актрисы, она могла бы сесть в режиссерское кресло и снять новую часть ленты. «Критики говорили, что это отстой, но это не так и плохо. Может быть, я вернусь к роли Женщины-кошки, но только если сама буду режиссировать фильм», — отметила звезда.