Холли Берри захотела стать режиссером новой «Женщины-кошки»

Холли Берри рассказала, что хочет реабилитировать фильм «Женщина-кошка», который высмеяли зрители. В беседе с Джимми Фэллоном актриса поведала, что вернется к культовой роли только при одном условии.
По словам актрисы, она могла бы сесть в режиссерское кресло и снять новую часть ленты. «Критики говорили, что это отстой, но это не так и плохо. Может быть, я вернусь к роли Женщины-кошки, но только если сама буду режиссировать фильм», — отметила звезда.
Накануне стало известно, что Холли Берри могла сняться в новом «Дэдпуле» в роли Шторм. Блейк Лайвли обсуждала с актрисой такую возможность.