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Актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области

Гибель российского артиста подтвердили его коллеги
Евгений Шишов в сериале «Условный мент – 2»
Евгений Шишов в сериале «Условный мент – 2»

Российский актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет в боях на территории Курской области, сообщает портал «Кино-Театр».

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в его биографии. Иных подробностей портал не привел. Как отмечает «АиФ», смерть актера подтвердили его коллеги.

Шишов известен по сериалам «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Невский», «Условный мент» и другим. Его последняя работа — в мелодраме «Пока идут часы» (2023).

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные прорвались на территорию региона.

Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».