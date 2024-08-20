Стала известна дата выхода новой книги про Ведьмака

Анджей Сапковский завершил работу над новой книгой о Геральте из Ривии, главном герое фэнтезийной вселенной «Ведьмак». Об этом писатель сообщил в интервью порталу Redanian Intelligence.
По словам автора пенталогии о Ведьмаке, он писал новое произведение в течение двух лет, а ожидать книгу в продаже можно уже к зиме этого года.
«Я завершил написание книги, над которой работал последние два года. История будет сфокусирована именно на Геральте, но это будет отдельная история, не входящая в пенталогию», — заявил Анджей.
Ранее были опубликованы первые кадры с новым Ведьмаком после ухода Генри Кавилла.