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Стала известна дата выхода новой книги про Ведьмака

Писатель Анджей Сапковский написал новую книгу о вселенной «Ведьмак»

Анджей Сапковский завершил работу над новой книгой о Геральте из Ривии, главном герое фэнтезийной вселенной «Ведьмак». Об этом писатель сообщил в интервью порталу Redanian Intelligence.

По словам автора пенталогии о Ведьмаке, он писал новое произведение в течение двух лет, а ожидать книгу в продаже можно уже к зиме этого года.

«Я завершил написание книги, над которой работал последние два года. История будет сфокусирована именно на Геральте, но это будет отдельная история, не входящая в пенталогию», — заявил Анджей.

Ранее были опубликованы первые кадры с новым Ведьмаком после ухода Генри Кавилла.