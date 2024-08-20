Янковский с топором появился в первом трейлере «Преступления и наказания»

«Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе “Крик”», — поделился актер.