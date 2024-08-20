Янковский с топором появился в первом трейлере «Преступления и наказания»

Появился первый тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева, где в Родиона Раскольникова перевоплотился Иван Янковский.
События в экранизации романа Достоевского разворачиваются в Петербурге XXI века. Студент Раскольников измучен отсутствием денег, работы и назойливыми мыслями о бренности бытия. Возомнив, что некоторые люди «имеют право» на самые низкие деяния, он убивает пожилую микрокредиторшу. По его следу идет въедливый следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков).
Сестру несчастного студента Дуню играет Любовь Аксенова. Алена Михайлова стала Соней Мармеладовой, Виктория Толстоганова — ее мачехой, а Юлия Снигирь — Марфой Петровной Свидригайловой. В других ролях заняты Тихон Жизневский, Мариэтта Цигаль-Полищук, Борис Хвошнянский, Диана Енакаева и др.
Янковский рассказал, что «искал вдохновение в литературе и живописи» и обнаружил художника, чье творчество созвучно душевному состоянию Раскольникова.
«Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе “Крик”», — поделился актер.
Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится осенью 2024 года.