Дочь Брэда Питта сменила фамилию

Известно, что еще одна дочь пары, Захара Марли Джоли-Питт, которую сначала усыновила Джоли в июле 2005 года, а затем Питт в начале 2006 года, похоже, также исключила слово «Питт» из своей фамилии, по крайней мере неофициально.