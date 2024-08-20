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Дочь Брэда Питта сменила фамилию

Шайло подала документы на смену имени сразу после совершеннолетия
Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает TMZ.

Теперь фамилия 18-летней девушки — не Джоли-Питт, а просто Джоли. Официального слушания по смене фамилии не было, ходатайство было удовлетворено без нареканий.

Известно, что Шайло решила сменить имя вскоре после достижения совершеннолетия в мае. У нее не получилось отказаться от фамилии отца сразу из-за канцелярской ошибки.

Известно, что еще одна дочь пары, Захара Марли Джоли-Питт, которую сначала усыновила Джоли в июле 2005 года, а затем Питт в начале 2006 года, похоже, также исключила слово «Питт» из своей фамилии, по крайней мере неофициально.

Другая кровная дочь Вивьен Джоли-Питт назвала себя просто Вивьен Джоли в афише бродвейского спектакля «Изгои», где работала ассистентом продюсера.