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В ремейке сериала «Офис» главная роль досталась женщине

В австралийской версии сериала главную роль исполнила актриса
Фелисити Уорд
Фелисити УордИсточник: Legion-Media.ru

Культовый сериал «Офис» пересняли в Австралии, главную роль в нем исполнила актриса Фелисити Уорд. Об этом сообщил стриминговый сервис Prime Video.

Сюжет повествует о главе филиала компании по производству упаковки Flinley Craddick по имени Ханна Ховард. Она узнает, что ее подразделение хотят закрыть, а сотрудникам придется уйти на удаленку.

Ранее сообщалось о возможном запуске в производство новой версии американского сериала «Офис». Затем шоураннер сериала Грег Дэниелс заявил, что перезапуск ситкома отменен.