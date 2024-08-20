В ремейке сериала «Офис» главная роль досталась женщине

Культовый сериал «Офис» пересняли в Австралии, главную роль в нем исполнила актриса Фелисити Уорд. Об этом сообщил стриминговый сервис Prime Video.
Сюжет повествует о главе филиала компании по производству упаковки Flinley Craddick по имени Ханна Ховард. Она узнает, что ее подразделение хотят закрыть, а сотрудникам придется уйти на удаленку.
Ранее сообщалось о возможном запуске в производство новой версии американского сериала «Офис». Затем шоураннер сериала Грег Дэниелс заявил, что перезапуск ситкома отменен.