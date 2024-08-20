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Актриса из «Тайн следствия» пропала в Ленинградской области

85-летняя Людмила Лебедева потерялась в районе поселка Любань
Людмила Лебедева в сериале «Мажор 2»
Людмила Лебедева в сериале «Мажор 2»

Российская актриса из сериала «Тайны следствия» и «Мажор» Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург» заявили, что близкие не могут установить местонахождение 85-летней артистки с воскресенья, 18 августа.

«Женщина небольшого роста — 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что именно было одета, неизвестно», — говорится в ориентировке.

В мае сообщалось, что актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве. О пропаже Светлова сообщила журналистам его мать.