Появившись на одном из светских мероприятий, она находит известного архитектора и начинает с ним спорить, при этом скрепляя их руки наручниками. Теперь герои вынуждены провести день вместе. Поняв, что студентка чересчур настырна и ему так просто от нее не отвязаться, Серкан предлагает девушке контракт, по которому та должна будет притворяться его невестой какое-то время. Мужчина таким образом хотел вызвать ревность у бывшей возлюбленной Селин — та готовилась выйти замуж за другого мужчину после расставания с Серканом.