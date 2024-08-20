Сериал «Постучись в мою дверь» завоевал сердца сотен зрителей. Один из любимых персонажей — главный герой по имени Серкан Болат. Невозможно не переживать, наблюдая за его отношениями с Эдой Йылдыз (Ханде Эрчел). Ниже поговорим про Серкана, обсудим, что это за персонаж и чем он так понравился телезрительницам.
Какой актер сыграл героя сериала «Постучись в мою дверь»
Серкан Болат — одна из ключевых ролей в карьере турецкого актера Керема Бюрсина, о котором можно почитать ниже.
Основная информация об актере
Настоящее имя актера: Керем Бюрсин
Дата рождения и возраст: 04.06.1987 (37 лет)
Рост: 179 см
Место рождения: Стамбул, Турция
Семейное положение: не женат
Знак зодиака: близнецы
Первое образование: маркетолог
Фото Керема Бюрсина в реальной жизни
Биография персонажа Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь»
Серкан Болат — крайне колоритный персонаж, про которого можно многое рассказать.
Общая характеристика персонажа
Возраст: около 30 лет.
Род деятельности: архитектор, управленец, бизнесмен, руководитель архитектурного бюро Art Life.
Характер: верный, надежный, трудолюбивый, щедрый, интеллигентный, остроумный, заботливый, справедливый, честный, мудрый, смелый.
Ценности: Серкан — трудоголик, с особой ответственностью относится к рабочим обязанностям. До встречи с Эдой центром его жизни было архитектурное бюро, он делал все для его процветания. Позже герой стал понимать, что существует что-то помимо работы: отношения, семья и любимый человек.
Цели: по ходу сюжета цели у Серкана менялись, зрителям показали основные: ведение бизнеса, забота о близких и сохранение отношений с Эдой.
Увлечения: астрономия, в сериале есть эпизод, в котором Серкан показывает Эде звезды с помощью телескопа.
Знак зодиака: дева, так как день рождения мужчины по сериалу приходится на последние числа августа. И его характер соответствует этому знаку: он ответственный, внимательный, немного закрытый.
Детство и семья Серкана Болата
Серкан рос в обеспеченной семье: родители Айдан и Альптекин заботились о сыне, давая ему все самое нужное и обеспечивая мальчику беззаботное детство. Серкан был всегда благодарен отцу и матери, даже во взрослой жизни он переехал в дом, расположенный по соседству с родителями.
Однако в одной из серий персонаж узнает, что его биологический отец — Кемаль, давний возлюбленный матери. Серкан был шокирован, даже не поверил Айдан (именно она открыла сыну правду), пока не увидел тест ДНК. Первоначально мужчина отстранился от настоящих родителей, но постепенно обида сошла на нет.
Образование и успехи в работе
Серкан окончил престижный университет, после которого стал многообещающим архитектором. С молодости он был ответственным человеком, любая работа получалась качественно и хорошо. Упорство и трудолюбие помогли ему стать одним из признанных архитекторов в стране и генеральным директором в бюро Art Life. Обязанностей у мужчины прибавилось, но благодаря хладнокровию и умению ставить работу в приоритет Серкан каждый раз принимал справедливые и дальновидные решения, которые приносили прибыль его компании.
Встреча с Эдой, будущей женой Серкана Болата
С главной героиней сериала Серкан встретился по воле случая: девушка заканчивала последний курс в университете и должна была стать ландшафтным дизайнером. Обучение ей обеспечивал грант, который спонсировался компанией Серкана. В последний год обучения Эды грант был сокращен, девушка впала в ярость и обвиняла Болата в том, что он сломал ей жизнь.
Появившись на одном из светских мероприятий, она находит известного архитектора и начинает с ним спорить, при этом скрепляя их руки наручниками. Теперь герои вынуждены провести день вместе. Поняв, что студентка чересчур настырна и ему так просто от нее не отвязаться, Серкан предлагает девушке контракт, по которому та должна будет притворяться его невестой какое-то время. Мужчина таким образом хотел вызвать ревность у бывшей возлюбленной Селин — та готовилась выйти замуж за другого мужчину после расставания с Серканом.
Однако все идет не по плану: мужчина влюбляется в Эду, свою полную противоположность. Смелая и жизнерадостная девушка вдохновляет Серкана, учит проще относиться к жизни и не пытаться контролировать каждую деталь. Из-за полярности характеров пара часто ссорилась, но каждый раз мирилась, оставаясь вместе. Их отношения нельзя назвать легкими, но друг с другом они делили настоящее счастье, сложные испытания и искреннюю любовь.
Разрыв отношений и воссоединение
Серкан сам стал инициатором расставания с Эдой, когда узнал, что смертельно болен. Врачи нашли у него подозрительную опухоль, которая могла ощутимо навредить здоровью мужчины. Самое опасное, что никто не мог понять, что это за недуг и как от него избавиться. Накануне Серкан также узнал о том, что его отец был виновен в смерти родителей Эды. Архитектор не нашел смелости рассказать любимой правду, поэтому решил, что наилучшим исходом будет разрыв.
Эда также узнает, что беременна, но не спешит делиться этой новостью с Серканом, так как знает, что для мужчины сейчас в приоритете работа и лечение, он точно не готов к семье и воспитанию ребенка. Девушка уезжает, намереваясь воспитывать будущую дочь сама.
Жизнь сводит возлюбленных лишь спустя пять лет. Серкан встречает свою маленькую дочь Кираз, о которой он до этого ничего не знал. Мужчина просит прощения у Эды, создает с ней семью, у них появляется еще один ребенок. Персонажи наконец-то обретают счастье, надеясь, что дальше их и детей ждут только радостные моменты.
Почему зрители любят Серкана Болата
В такого персонажа сложно не влюбиться. Этому способствуют некоторые черты его характера, о которых написано ниже.
Усердие
Мужчина очень трудолюбив, серьезно относится к карьере, а также крайне амбициозен, что позволяет ему увеличивать свое и без того внушительное финансовое состояние.
Образованность
Серкана показывают мудрым и начитанным человеком, который многое знает и умеет. У него есть познания не только в сфере архитектуры, но и во многих других областях и науках, он постоянно находится в поисках нового.
Романтичность
На самом деле Серкан знает, как ухаживать за возлюбленной: он ведет себя крайне романтично с Эдой, показывает ей необычные места, дарит приятные подарки и делится забавными историями. Наверное, это идеальная черта в любом герое, и Эде было приятно осознавать, что Серкан ведет себя так только с ней, показывая искреннюю привязанность.
Заботливость
Хоть многим Серкан кажется строгим и самовлюбленным, семья и близкие друзья знают, что всегда могут положиться на него. Для них он готов на все: выручить в любой ситуации и спасти положение, если его попросят.
Отрицательные черты главного героя сериала «Постучись в мою дверь»
Несмотря на идеальность, у персонажа есть недостатки.
Перфекционизм
Иногда чувство ответственности у Серкана выходит за разумные границы: педантичность и навязчивое желание все контролировать делают его занудным и скучным. Эда страдала от этой черты характера возлюбленного, так как привыкла к полной свободе и тому, что не всегда все должно быть идеально.
Эмоциональная скрытность
Болат почти никогда не показывал свои чувства. Он понимал, что другие видят в нем серьезного бизнесмена, который не может проявить слабость или неуверенность. Лишь близкие могли видеть его более эмоциональным, чем обычно, но этих моментов было не так много.
Трусость
Многие любят припоминать тот факт, что Серкан так и не поведал Эде тайну смерти ее родителей. Герою было стыдно и страшно за реакцию возлюбленной, когда та узнает, что во всем виноват его отец. Серкан предпочел скрыть информацию и просто расстаться с девушкой, лишив ее права выбора.
Интересные факты о Серкане Болате
Ниже собрали несколько любопытных фактов о персонаже.
Аллергия: в сериале упоминается, что у Серкана аллергическая реакция на клубнику. Позже мы узнаем, что она передалась и его дочери.
Любовь к животным: герой обожает лошадей и владеет конюшней, а также у него есть любимый пес по кличке Сириус.
Амнезия: в одной из серий Серкан чудом выживает в авиакатастрофе, однако теряет из-за травм память. Амнезия едва окончательно не разрушает его отношения с Эдой, так как он ничего не может вспомнить. Однако герой влюбляется в девушку повторно, а затем память возвращается.
Сюрприз для дочери: дочь Серкана Кираз все время думала, что ее отец отправился в космос, и на свой день рождения загадала желание увидеться с папой. Тогда Серкан приезжает в костюме космонавта, чтобы порадовать девочку и исполнить ее мечту.