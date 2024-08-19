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Бена Аффлека засняли улыбающимся на ужине с бывшей женой

Актера Аффлека засняли счастливым на встрече с экс-супругой Гарнер

Голливудского актера Бена Аффлека засняли счастливым на встрече с экс-супругой, актрисой Дженнифер Гарнер, и детьми. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Бен Аффлек с Дженнифер Гарнер и детьми
Бен Аффлек с Дженнифер Гарнер и детьмиИсточник: Legion-Media.ru

17 августа Бен Аффлек отправился на ужин вместе с Дженнифер Гарнер и их дочерями Вайолет и Фин в ресторан South Bay в городе Нью-Хейвен. Папарацци засняли актера, когда он с улыбкой на лице обнимал своих детей.

Отмечается, что Дженнифер Лопес не присутствовала на встрече.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес.

Накануне инсайдер из окружения звезд заявил, что певица была неприятно удивлена, когда увидела Бена Аффлека с короткой стрижкой с выбритыми висками в кожаной куртке на мотоцикле. По словам источника, артистка считает, что актер «явно не в себе» и ему нужна помощь.