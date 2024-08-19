Бена Аффлека засняли улыбающимся на ужине с бывшей женой

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес.