Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм на вечер: трагикомедия о невыносимой жаре в Риме

На прощание с летним теплом смотрим необычную итальянскую драму «Я же говорила» о римлянах, плавящихся в зное и проблемах

В Риме наступают долгожданные рождественские каникулы, которые обещают стать самыми жаркими за всю историю. Настолько, что жители вечного города уже не знают, как спасаться от 50-градусного зноя и песчаных бурь.

На фоне столь мучительной жары обостряются одиночество, зависимости и травмы прошлого, которые душат героев фильма «Я же говорила» с новой силой, и они буквально сходят с ума. Каждый мечтает сбежать к озерам — но что-то все время мешает им это сделать.

Удушающая атмосфера этой апокалиптичной трагикомедии о страдающих итальянцах удалась постановщице Джиневре Эльканн на славу. И дело даже не столько в расплавленной желто-оранжевой картинке, дышащей с экрана высокой влажностью, сколько в персонажах, живых и узнаваемых, вызывающих одновременно раздражение и сочувствие.

Одним из продюсеров ленты выступил Паоло Соррентино, а в кадре собрался внушительный ансамбль вспотевших итальянских звезд — от Риккардо Скамарчо и Альбы Рорвахер до Греты Скакки и Валерии Голино.

Я же говорила
2023/Италия
18+
драма