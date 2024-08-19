Фильм на вечер: трагикомедия о невыносимой жаре в Риме

В Риме наступают долгожданные рождественские каникулы, которые обещают стать самыми жаркими за всю историю. Настолько, что жители вечного города уже не знают, как спасаться от 50-градусного зноя и песчаных бурь.
На фоне столь мучительной жары обостряются одиночество, зависимости и травмы прошлого, которые душат героев фильма «Я же говорила» с новой силой, и они буквально сходят с ума. Каждый мечтает сбежать к озерам — но что-то все время мешает им это сделать.
Удушающая атмосфера этой апокалиптичной трагикомедии о страдающих итальянцах удалась постановщице Джиневре Эльканн на славу. И дело даже не столько в расплавленной желто-оранжевой картинке, дышащей с экрана высокой влажностью, сколько в персонажах, живых и узнаваемых, вызывающих одновременно раздражение и сочувствие.
Одним из продюсеров ленты выступил Паоло Соррентино, а в кадре собрался внушительный ансамбль вспотевших итальянских звезд — от Риккардо Скамарчо и Альбы Рорвахер до Греты Скакки и Валерии Голино.