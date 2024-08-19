Фильм на вечер: трагикомедия о невыносимой жаре в Риме

На фоне столь мучительной жары обостряются одиночество, зависимости и травмы прошлого, которые душат героев фильма «Я же говорила» с новой силой, и они буквально сходят с ума. Каждый мечтает сбежать к озерам — но что-то все время мешает им это сделать.