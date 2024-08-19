Ченнинг Татум поцеловал Зои Кравиц на премьере

Голливудские актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц появились вместе на публике.
44-летний Татум и 35-летняя Кравиц посетили премьеру фильма «Подай знак» в Лондоне. Актер вышел в свет в белой футболке, черном брючном костюме, лоферах и солнцезащитных очках. Зои Кравиц предстала в топе, кружевной юбке-карандаш, лаковых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках.
Ченнинг Татум поцеловал невесту в щеку перед фотографами.
Фильм «Подай знак» является режиссерским дебютом Зои Кравиц, а Татум сыграл в нем ключевую роль.
В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке Зои Кравиц и Ченнинга Татума. Причиной стало то, что Кравиц заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.
В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Дуан. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Дуан назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.
Ранее Зои Кравиц в кружевном мини-платье снялась для обложки глянца.