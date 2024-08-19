Уехавший из России актер Бурковский опубликовал редкое фото жены с дочерью

Супруги состоят в браке 15 лет. У них двое детей: помимо Алисы пара воспитывает 13-летнего сына Максима. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.