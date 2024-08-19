Уехавший из России актер Бурковский опубликовал редкое фото жены с дочерью

Актер Андрей Бурковский опубликовал в соцсетях редкое фото жены с дочерью. Ольга Бурковская и 11-летняя Алиса позировали на прогулке по Центральному парку.
«Лучшие девушки Нью-Йорка», — отметил артист.
Супруги состоят в браке 15 лет. У них двое детей: помимо Алисы пара воспитывает 13-летнего сына Максима. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.
В конце 2022 года артист улетел с женой и детьми в США. Бурковскому часто задают вопрос в сети, планирует ли он вернуться на родину, но он ничего не отвечает подписчикам и не называет причины отъезда.
В 2023 году мать шоумена заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.