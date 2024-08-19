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Звезда «Майора Грома» станет ведущим шоу о местах съемок фильмов

Актер Тихон Жизневский станет ведущим выпуска тревел-шоу «Где снимали»
Олег Трофим и Тихон Жизневский на съемках фильма «Майор Гром: Игра»
Олег Трофим и Тихон Жизневский на съемках фильма «Майор Гром: Игра»

В Калининградской области стартовали съемки тревел-шоу «Где снимали». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта «Кинокарта России».

Шоу посвящено местам съемок знаменитых отечественных сериалов и фильмов. В нем приглашенные ведущие расскажут об интересных фактах съемочной жизни и покажут, в каком контексте использовались локации в различных картинах и как они отражают специфику российского кино.

Всего планируется шесть выпусков. Они будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ивановской, Ярославской и Калининградской областям, а также Республике Саха.

Как отмечают в пресс-службе, проект поможет раскрыть потенциал ряда регионов, показав их возможности по подбору локаций для съемок как исторических, так и современных проектов.

Первый выпуск провел звезда сериала «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко, который сам родом из Калининграда. Артист расскажет, где именно в Калининграде и Светлогорске снимались всем известные проекты — «Встреча на Эльбе», «Преступление», «Любовь в Кенигсберге», «Разведчики», «На пути в Берлин», «Весна на Одере», «Судьба человека», «ГДР».

В других выпусках актер Тихон Жизневский, известный по картине «Майор Гром: Чумной Доктор», поведает о съемках фильмов в Санкт-Петербурге, а звезда «Слова пацана» Григорий Дудник проведет киноэкскурсию по Ярославской области. Премьера проекта запланирована на весну 2025 года.

Ранее кинотеатры назвали причины низких сборов «Майора Грома».