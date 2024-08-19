Полицейские восстановили по дням последний месяц жизни Мэттью Перри

Всего через девять дней после незаконной покупки 25 флаконов кетамина у дилера Эрика Флеминга (тот брал комиссию за свои услуги) Ивамаса незаконно купил еще 25 флаконов за $6 тыс. 24 октября. Он сделал Перри шесть инъекций в тот же день, согласно документам. В течение следующих 72 часов он сделал ему инъекцию еще как минимум 18 раз. Отмечается, что в день смерти звезды сериала «Друзья» 28 октября 2023 года ассистент сделал ему по меньшей мере три укола, что могло привести к летальному исходу.