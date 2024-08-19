Полицейские восстановили по дням последний месяц жизни Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса продолжает расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри. В распоряжение US Magazine попали новые судебные документы, из которых следует, что актер и его личный помощник Кеннет Ивамаса потратили не менее $55 тыс. на 55 флаконов кетамина и инъекции в течение последних 29 дней жизни знаменитости. Вся оплата производилась наличными, изредка — онлайн-переводами. Также издание подробно восстановило по дням последний месяц жизни Мэттью Перри.
В качестве доказательства в документах приведены текстовые переписки, в которых он почти ежедневно просил прислать больше кетамина, а также описан по крайней мере один случай, когда он незаконно приобрел наркотики рано утром. Уколы ставил Перри на дому «Доктор П.» (Сальвадор Пласенсия), но 10 октября инъекция была произведена на заднем сидении автомобиля на общественной парковке в Лонг-Бич.
12 октября 2023 года, после того как Пласенсия ввел артисту большую дозу кетамина, у Перри резко поднялось систолическое артериальное давление. В тот момент актер «замер так, что не мог говорить и двигаться». Врач тогда сказал Ивамасе, что больше они так делать не будут.
Всего через девять дней после незаконной покупки 25 флаконов кетамина у дилера Эрика Флеминга (тот брал комиссию за свои услуги) Ивамаса незаконно купил еще 25 флаконов за $6 тыс. 24 октября. Он сделал Перри шесть инъекций в тот же день, согласно документам. В течение следующих 72 часов он сделал ему инъекцию еще как минимум 18 раз. Отмечается, что в день смерти звезды сериала «Друзья» 28 октября 2023 года ассистент сделал ему по меньшей мере три укола, что могло привести к летальному исходу.
Американский актер был найден мертвым в субботу, 28 октября 2023 года, в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. В июле этого года стало известно, что Перри оставил после смерти наследство в размере более $120 млн. Средства хранятся в трастовом фонде, бенефициарами которого являются его родители Джон Беннетт Перри и Сьюзан Перри, единокровная сестра Кейтлин Моррисон и бывшая девушка Рэйчел Данн, с которой актер встречался с 2003 по 2005 год. У актера нет прямых наследников.
15 августа прокурор Мартин Эстрада официально объявил, что фигурантами по делу проходят пять человек, в их числе помощник актера Кеннет Ивамаса и два врача (Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес). В тот же день родные Мэттью Перри выпустили новое заявление. В нем говорится, что они до сих пор раздавлены горем из-за его смерти, но все это время их поддерживает то, что правоохранительные органы отнеслись к расследованию инцидента максимально серьезно.
Позднее сценарист и шоураннер сериала «Друзья» Марта Кауффман призвала поклонников продолжать помнить Мэттью Перри отдельно от негативных новостей, который появляются уже после его смерти. «Нужно смотреть “Друзей” и помнить его не как человека, который умер вот так, а как человека, который приносил радость всем», — сказала она в интервью The Times.