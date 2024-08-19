Никита Кологривый раскрыл смысл своих скандальных высказываний в адрес коллег

«Отдачей и количеством работ я наглядно показываю, к чему двигаюсь. Иду к лучшему, стараюсь чего-то достигать. А дальше посмотрим, что будет нужнее людям: скромный человек, который выпячивает свою скромность, или тот, кто честно демонстрирует свое “я”, в чем не вижу ничего плохого», — объяснил исполнитель главной роли в картине «По щучьему велению».