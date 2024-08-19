Никита Кологривый раскрыл смысл своих скандальных высказываний в адрес коллег

Никита Кологривый объяснил, почему он критиковал своих коллег и ставил себя в один ряд с легендарными советскими актерами. По словам звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», он делал это с иронией.
«Я троллил людей, которые чересчур серьезно относятся к актерской профессии. А ведь она, на мой взгляд, в первую очередь подразумевает ту самую иронию. Я понимаю, что не каждый на это способен», — рассказал актер в интервью изданию Men Today.
Он также отметил, что важно быть уверенным в себе, своем таланте и смело заявлять об этом. Кологривый отметил, что не считает себя хуже остальных и доказывает это своей работой.
«Отдачей и количеством работ я наглядно показываю, к чему двигаюсь. Иду к лучшему, стараюсь чего-то достигать. А дальше посмотрим, что будет нужнее людям: скромный человек, который выпячивает свою скромность, или тот, кто честно демонстрирует свое “я”, в чем не вижу ничего плохого», — объяснил исполнитель главной роли в картине «По щучьему велению».
Кологривый добавил, что сейчас старается вести себя более спокойно и не устраивать скандалы. Однако он не будет терпеть несправедливость. По словам артиста, если к нему или его коллегам будут относиться плохо, то он «устроит разнос».
«Кто-то скажет, что я “разношу всех”. Но на самом деле — только тех, кто, по моему мнению, поступает несправедливо. Например, людей, которые воспринимают массовку как рабов, а актеров, особенно знаменитых, — как царей. Я всегда защищаю и съемочную группу, и актеров массовых сцен», — заключил актер.
Напомним, Никита Кологривый критиковал своих коллег по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он нелестно высказывался в адрес актеров, у которых нет профессионального образования.
Кроме того, Кологривый говорил, что ему не нравится игра Александра Абдулова, а Иннокентия Смоктуновского он не считает лучше себя.