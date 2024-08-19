Павел Прилучный пообещал помочь дочери с актерской карьерой

Павел Прилучный рассказал, что готов помочь своей восьмилетней дочери Мии в построении актерской карьеры. Звезда сериала «Мажор» отметил, что он, как и прежде, не хотел бы, чтобы дети шли по его стопам. Однако, если они выберут этот путь, то он их поддержит и поможет им.
«Я по-прежнему не хочу, но думаю, что мое желание вряд ли на что-то повлияет. Пусть дети занимаются тем, что им по душе, потому что нельзя заниматься нелюбимым делом. Мне это интересно, поэтому и она [дочь] в театралку пошла», — рассказал актер журналу «КиноРепортер».
Прилучный отметил, что дочь сама начала интересоваться актерской профессией и уже спрашивала отца, удастся ли ей появиться в кино. Прилучный готов снять Мию в подходящем проекте.
«Конечно, потихонечку, если получится, я ее где-нибудь задействую. Может быть, когда сам буду кино снимать, сделаю какие-нибудь эпизодики», — заключил артист.
В начале августа на сцену вышел 11-летний сын Прилучного. Тимофей помог вывести инвалидное кресло и произнес несколько слов во время постановки «Авантюристы поневоле», в которой задействован его знаменитый отец.
Напомним, Тимофей и Мия родились в браке Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. В 2020 году актеры развелись. Спустя два года Прилучный женился на Зепюр Брутян, и в 2023-м у пары родился сын Микаэль.
Муцениеце в последнее время часто проводит время в компании телеведущего Ивана Чуйкова, но официально свой роман с ним не подтверждает.