Павел Прилучный пообещал помочь дочери с актерской карьерой

Павел Прилучный рассказал, что готов помочь своей восьмилетней дочери Мии в построении актерской карьеры. Звезда сериала «Мажор» отметил, что он, как и прежде, не хотел бы, чтобы дети шли по его стопам. Однако, если они выберут этот путь, то он их поддержит и поможет им.