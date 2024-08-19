Звезда «Холопа» Милош Бикович снялся на прогулке с сыном

На снимке звезда «Холопа» был запечатлен во время прогулки с ребенком на набережной. Милош Бикович позировал в бордовом поло, бежевых брюках, черной кепке и солнцезащитных очках. Сын актера сидел в коляске, которая была повернута боком к камере.