Звезда «Холопа» Милош Бикович снялся на прогулке с сыном

Сербская модель и юристка Ивана Малич показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото своего мужа, актера Милоша Биковича, вместе с сыном.
На снимке звезда «Холопа» был запечатлен во время прогулки с ребенком на набережной. Милош Бикович позировал в бордовом поло, бежевых брюках, черной кепке и солнцезащитных очках. Сын актера сидел в коляске, которая была повернута боком к камере.
Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.
28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.
В марте Ивана Малич показала поклонникам редкий кадр с мужем Милошем Биковичем и новорожденным сыном. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком. Недавно актер сообщил, что малыша назвали Василием.