Фото Асмус с Янковским попало в школьный учебник по литературе

Кристина Асмус показала своим подписчикам, как фото с ней, сделанное во время спектакля «Утиная охота» в Театре имени Ермоловой, попало в школьный учебник по литературе.
Этим кадром в книге иллюстрируется одноименная пьеса Александра Вампилова, по которой и была создана театральная постановка.
На снимке Асмус запечатлена с коллегой по сцене Иваном Янковским.
«Слышь, Иван Филиппович? Что-то на эпичном», — обратилась звезда кино к своему коллеге.
В спектакле «Утиная охота» в постановке режиссера Евгения Марчелли актеры сыграли супружескую пару. Янковский перевоплотился в Виктора Зилова — мужчину средних лет, разочарованного жизнью и пытающегося найти себя. Асмус сыграла Галину — жену главного героя.
Напомним, Кристина Асмус снималась с Иваном Янковским в фильме «Текст», где они также играли возлюбленных.
Ранее Асмус пожаловалась на неудачные фото, которые делают на светских мероприятиях. Актриса отметила, что выглядит на них женщиной 47 лет.