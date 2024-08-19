Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фото Асмус с Янковским попало в школьный учебник по литературе

На кадре запечатлен фрагмент спектакля с актерами
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме «Текст»
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме «Текст»

Кристина Асмус показала своим подписчикам, как фото с ней, сделанное во время спектакля «Утиная охота» в Театре имени Ермоловой, попало в школьный учебник по литературе.

Этим кадром в книге иллюстрируется одноименная пьеса Александра Вампилова, по которой и была создана театральная постановка.

На снимке Асмус запечатлена с коллегой по сцене Иваном Янковским.

«Слышь, Иван Филиппович? Что-то на эпичном», — обратилась звезда кино к своему коллеге.

В спектакле «Утиная охота» в постановке режиссера Евгения Марчелли актеры сыграли супружескую пару. Янковский перевоплотился в Виктора Зилова — мужчину средних лет, разочарованного жизнью и пытающегося найти себя. Асмус сыграла Галину — жену главного героя. 

Напомним, Кристина Асмус снималась с Иваном Янковским в фильме «Текст», где они также играли возлюбленных.

Ранее Асмус пожаловалась на неудачные фото, которые делают на светских мероприятиях. Актриса отметила, что выглядит на них женщиной 47 лет. 