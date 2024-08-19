81-летний Роберт Де Ниро прыгнул с яхты в море в свой день рождения

Голливудский актер Роберт Де Ниро отпраздновал 81-й день рождения со своими близкими на яхте. Дочь артиста Дрена выложила видео и фото в соцсети.
В ролике Роберт Де Ниро прыгнул с яхты в море. Актер был запечатлен в полосатых красно-синих плавках.
«Счастливого 81-го дня рождения моему папе. Люблю тебя всем сердцем!» — написала Дрена Де Ниро.
У Роберта Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть сын Элиот и дочь Хелен Грейс.
Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась девочка, которую он назвал Джией. Недавно актер поделился редкой фотографией со своей маленькой дочерью. На снимке Де Ниро сидел на диване в белой футболке и темных шортах. Он держал на руках девочку, которая была одета в голубой комбинезон и слюнявчик.
В июне 80-летний Де Ниро сделал редкое высказывание о годовалой дочери.