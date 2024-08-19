81-летний Роберт Де Ниро прыгнул с яхты в море в свой день рождения

Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась девочка, которую он назвал Джией. Недавно актер поделился редкой фотографией со своей маленькой дочерью. На снимке Де Ниро сидел на диване в белой футболке и темных шортах. Он держал на руках девочку, которая была одета в голубой комбинезон и слюнявчик.