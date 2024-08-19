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81-летний Роберт Де Ниро прыгнул с яхты в море в свой день рождения

Видео поделилась дочь артиста
Роберт Де Ниро
Роберт Де НироИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Роберт Де Ниро отпраздновал 81-й день рождения со своими близкими на яхте. Дочь артиста Дрена выложила видео и фото в соцсети.

В ролике Роберт Де Ниро прыгнул с яхты в море. Актер был запечатлен в полосатых красно-синих плавках.

«Счастливого 81-го дня рождения моему папе. Люблю тебя всем сердцем!» — написала Дрена Де Ниро.

У Роберта Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть сын Элиот и дочь Хелен Грейс.

Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась девочка, которую он назвал Джией. Недавно актер поделился редкой фотографией со своей маленькой дочерью. На снимке Де Ниро сидел на диване в белой футболке и темных шортах. Он держал на руках девочку, которая была одета в голубой комбинезон и слюнявчик.

В июне 80-летний Де Ниро сделал редкое высказывание о годовалой дочери.