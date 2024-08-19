Москвичи несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

В 2022 году стало известно, что актер думает над эвтаназией. Он заявлял, что хотел бы «умереть красиво». В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью. Первоначально планировалось, что это продлится до 5 лет с возможным продлением.