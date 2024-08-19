Адвокат Ефремова опроверг новость о возможном УДО актера в декабре

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяное ДТП с погибшим, опроверг газете «Известия» сообщения о его возможном условно-досрочном освобождении в декабре.
«При этом идет работа по подготовке медицинских справок для подачи на УДО, сообщил другой источник издания. Он также подтвердил, что у артиста есть проблемы с челюстью и зубами, актер регулярно проходит осмотры у врачей», — пишет газета.
О том, что артиста могут освободить из колонии в конце этого года, сообщил Telegram-канал SHOT. Он проинформировал, что защита Ефремова подготовила ходатайство и что все дело в здоровье актера и риске инсульта.
Ранее подруга Михаила Ефремова заявила о тяжелейшем заболевании актера.