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Адвокат Ефремова опроверг новость о возможном УДО актера в декабре

СМИ сообщили, что готовятся медсправки для условно-досрочного освобождения актера
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяное ДТП с погибшим, опроверг газете «Известия» сообщения о его возможном условно-досрочном освобождении в декабре.

«При этом идет работа по подготовке медицинских справок для подачи на УДО, сообщил другой источник издания. Он также подтвердил, что у артиста есть проблемы с челюстью и зубами, актер регулярно проходит осмотры у врачей», — пишет газета.

О том, что артиста могут освободить из колонии в конце этого года, сообщил Telegram-канал SHOT. Он проинформировал, что защита Ефремова подготовила ходатайство и что все дело в здоровье актера и риске инсульта.

Ранее подруга Михаила Ефремова заявила о тяжелейшем заболевании актера.