Антон Богданов рассказал, как не мог найти работу из-за «Реальных пацанов»

«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (Бекмамбетов, — ред.), и даже в те же “Елки”, и потом в “Т-34” и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», — констатировал Богданов.