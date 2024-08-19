Антон Богданов рассказал, как не мог найти работу из-за «Реальных пацанов»

Актер Антон Богданов, прославившийся ролью Антохи в сериале «Реальные пацаны», рассказал, как из-за шоу не мог найти работу. Об этом он поговорил с телеканалом «360».
По словам Богданова, «большие режиссеры» скептически относились к актерам, работавшим на ТНТ, и отказывали в ролях даже после успешного кастинга.
«Считали, наверное, что очень много непрофессиональных актеров. Как-то сторонились этой истории», — предположил он.
Сейчас, продолжил артист, многое изменилось, сериалы стали востребованными, а режиссеры стали присматриваться к комедийным артистам.
«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (Бекмамбетов, — ред.), и даже в те же “Елки”, и потом в “Т-34” и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», — констатировал Богданов.
Ранее Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским.