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Антон Богданов рассказал, как не мог найти работу из-за «Реальных пацанов»

Актер заявил, что большие режиссеры отказывали ему из-за роли в проекте ТНТ
Антон Богданов
Антон БогдановИсточник: Алексей Молчановский

Актер Антон Богданов, прославившийся ролью Антохи в сериале «Реальные пацаны», рассказал, как из-за шоу не мог найти работу. Об этом он поговорил с телеканалом «360».

По словам Богданова, «большие режиссеры» скептически относились к актерам, работавшим на ТНТ, и отказывали в ролях даже после успешного кастинга.

«Считали, наверное, что очень много непрофессиональных актеров. Как-то сторонились этой истории», — предположил он.

Сейчас, продолжил артист, многое изменилось, сериалы стали востребованными, а режиссеры стали присматриваться к комедийным артистам.

«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (Бекмамбетов, — ред.), и даже в те же “Елки”, и потом в “Т-34” и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», — констатировал Богданов.

Ранее Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским.