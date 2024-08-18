Умер озвучивший Гомера Симпсона российский актер

Быстров известен во многом благодаря озвучке одного из главных героев мультипликационного сериала «Симпсоны» Гомера Симпсона. Кроме того, он озвучивал героев мультсериала «Футурама», персонажа императора Палпатина в киносаге «Звездные войны», а также персонажей в ряде видеоигр. Быстров работал актером дубляжа с 1970-х годов.