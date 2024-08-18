51-летнюю Кэмерон Диаз засняли с новорожденным сыном

Папарацци засняли Диаз и Мэддена 17 августа, когда они гуляли вместе с новорожденным сыном Кардиналом и четырехлетней дочерью Рэддикс в Санта-Барбаре. 51-летняя актриса везла мальчика в коляске, а ее муж вел за руку девочку. Диаз и Мэдден были одеты в образы черного цвета, а их дочь предпочла белый комбинезон с принтом и розовые сапоги.