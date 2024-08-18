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51-летнюю Кэмерон Диаз засняли с новорожденным сыном

Актрису мужем и двумя детьми заметили на прогулке в Санта-Барбаре

Голливудская актриса Кэмерон Диаз вышла на публику вместе с мужем, гитаристом Бенджи Мэдденом, и детьми. Фотографии опубликованы на сайте Page Six.

Кэмерон Диаз с мужем и детьми на прогулке
Кэмерон Диаз с мужем и детьми на прогулкеИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци засняли Диаз и Мэддена 17 августа, когда они гуляли вместе с новорожденным сыном Кардиналом и четырехлетней дочерью Рэддикс в Санта-Барбаре. 51-летняя актриса везла мальчика в коляске, а ее муж вел за руку девочку. Диаз и Мэдден были одеты в образы черного цвета, а их дочь предпочла белый комбинезон с принтом и розовые сапоги.

Актриса и гитарист женаты с 2015 года. В 2019 году Кэмерон Диаз впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.

Недавно Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У пары появился сын. Супруги назвали мальчика Кардиналом. Актриса и музыкант скрывали эту новость и только спустя время рассказали об этом в соцсетях. 