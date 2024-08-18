15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в пижамных шортах на балконе

15-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предстала перед камерой в белой пижаме. Данный комплект с кружевами и рюшами состоял из кроп-топа на тонких бретелях и шортов. При этом артистка позировала на открытом балконе, распустив волосы и дополнив образ серьгами-пусетами и цепочкой с крестом.