Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в пижамных шортах на балконе

Анна Пересильд надела комплект с кружевами и рюшами, который состоял из кроп-топа на тонких бретелях и шортов

Анна Пересильд, дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

Анна Пересильд в пижаме
Анна Пересильд в пижаме

15-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предстала перед камерой в белой пижаме. Данный комплект с кружевами и рюшами состоял из кроп-топа на тонких бретелях и шортов. При этом артистка позировала на открытом балконе, распустив волосы и дополнив образ серьгами-пусетами и цепочкой с крестом.

Также в рамках фотосессии знаменитость надела серую кофту на пуговицах, белый бюстгальтер и мини-шорты, добавив к наряду высокие носки.

Ранее в августе Анна Пересильд снялась в купальнике во время отдыха в Греции.