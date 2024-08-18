Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за сотни тысяч долларов

В прошлом году глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что у нее нет планов заменять актера Харрисона Форда, который известен как исполнитель главной роли в кинофраншизе «Индиана Джонс», после выхода пятой части фильма. По словам главы компании, студия рассматривает вариант продолжения франшизы в формате сериала, однако он не будет завязан на герое Форда.