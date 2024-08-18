За что весь мир любил Алена Делона — одного из самых красивых актеров в истории кино?

Мужская привлекательность — всегда форма нарциссизма, который в случае французского артиста нередко становился материалом для шикарной психологической драмы. Так в «Бассейне» Жака Дере его герой, утомленный жизнью писатель, путает любовь с чувством собственности и поддается вспышке кровавой, в итоге сжигающей его дотла ревности. Драматизма фильму Дере добавляло то, что партнершей Делона по «Бассейну» была Роми Шнайдер, с которой он за несколько лет до этого пережил бурный многолетний роман и которую, как и почти всех, кого актер любил за свою долгую жизнь, он нещадно мучил. Измены, невыполненные обещания, абьюз и расставания — весь этот совместный опыт как будто читается в том, как Делон и Шнайдер существуют на экране.